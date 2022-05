Eurovision Song Contest 2022, i look della finalissima (Di domenica 15 maggio 2022) La Kalush Orchestra ha trionfato vestita con abiti tradizionali. Mahmood e Blanco, rispettivamente in Prada e in Valentino, hanno vinto la sfida dello stile. Grandi firme anche per i conduttori: a Laura Pausini ha pensato Donatella Versace mentre Mika si è affidato di nuovo a Valentino e Alessandro Cattelan a Giorgio Armani Leggi su vanityfair (Di domenica 15 maggio 2022) La Kalush Orchestra ha trionfato vestita con abiti tradizionali. Mahmood e Blanco, rispettivamente in Prada e in Valentino, hanno vinto la sfida dello stile. Grandi firme anche per i conduttori: a Laura Pausini ha pensato Donatella Versace mentre Mika si è affidato di nuovo a Valentino e Alessandro Cattelan a Giorgio Armani

Advertising

Eurovision : Here's the Italian Eurovision QUEEN with her winner song Non Ho L'Età! It's Gigliola Cinquetti! #Eurovision… - trash_italiano : L'UCRAINA VINCE L'EUROVISION SONG CONTEST 2022 #Eurovision #EscIta #Esc2022 - chetempochefa : L’Ucraina vince l’#Eurovision Song Contest con i Kalush, che saranno nostri ospiti questa domenica a #CTCF da… - Italian : Sventati attacchi informatici all'Eurovision Song Contest - raffadelnegro : RT @sole24ore: ?? L’#Eurovision Song Contest è #politica. E quello del 2022 , di scena al Pala Olimpico di Torino, non poteva finire diversa… -