Eurovision, Kalush Orchestra dopo la vittoria: “Stefania è per le nostre madri. In Italia ancora 2 giorni, faremo di tutto per supportare l’Ucraina” (Di domenica 15 maggio 2022) La canzone “Stefania” della Kalush Orchestra ha trionfato alla 66esima edizione di Eurovision Song Contest. È la terza vittoria per l’Ucraina che ha vinto l’ultima volta nel 2016. La canzone vincente proposta da Ivan Klymenko, Oleh Psiuk, Ihor Didenchuk, Tymofii Muzychuk e Vitalii Duzhyk ha concluso la serata con 631 punti, 165 punti davanti al secondo posto del Regno Unito rappresentato da Sam Ryder che ha cantato “Space Man”. La spagnola Chanel con “SloMo” ha chiuso al terzo posto. dopo le esibizioni dei 25 Gran Finalisti, i risultati delle giurie delle 40 nazioni partecipanti che hanno votato alla prova generale di venerdì sono stati distribuiti collocando il Regno Unito in testa. Poi sono arrivati i risultati del televoto che ha visto l’Ucraina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) La canzone “” dellaha trionfato alla 66esima edizione diSong Contest. È la terzaperche ha vinto l’ultima volta nel 2016. La canzone vincente proposta da Ivan Klymenko, Oleh Psiuk, Ihor Didenchuk, Tymofii Muzychuk e Vitalii Duzhyk ha concluso la serata con 631 punti, 165 punti davanti al secondo posto del Regno Unito rappresentato da Sam Ryder che ha cantato “Space Man”. La spagnola Chanel con “SloMo” ha chiuso al terzo posto.le esibizioni dei 25 Gran Finalisti, i risultati delle giurie delle 40 nazioni partecipanti che hanno votato alla prova generale di venerdì sono stati distribuiti collocando il Regno Unito in testa. Poi sono arrivati i risultati del televoto che ha visto...

