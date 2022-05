Eurovision 2023 in Ucraina: vincitore, classifica finale e punti ricevuti dall’Italia (Di domenica 15 maggio 2022) Dove si terrà la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest? Adesso lo sappiamo. Dopo l’edizione organizzata ed ospitata dall’Italia, a Torino, quest’anno, Eurovison 2023 si terrà lontano dal nostro Paese. Come regolamento vuole, ad organizzare la successiva edizione dell’ESC è il Paese vincitore dell’edizione precedente. L’Italia si è trovata ad organizzare l’evento del 2022 in seguito alla vittoria dei Maneskin a Rotterdam nel 2021. L’edizione italiana è stata vinta dall’Ucraina con Stefania (Kalush Orchestra). Il vincitore di Eurovision 2022 Il vincitore di Eurovision 2022 viene svelato nel corso della finale del 14 maggio, che si è tenuta a Torino presso il Pala Olimpico. Con la conduzione di Mika, ... Leggi su optimagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Dove si terrà la prossima edizione dell’Song Contest? Adesso lo sappiamo. Dopo l’edizione organizzata ed ospitata, a Torino, quest’anno, Eurovisonsi terrà lontano dal nostro Paese. Come regolamento vuole, ad organizzare la successiva edizione dell’ESC è il Paesedell’edizione precedente. L’Italia si è trovata ad organizzare l’evento del 2022 in seguito alla vittoria dei Maneskin a Rotterdam nel 2021. L’edizione italiana è stata vinta dall’con Stefania (Kalush Orchestra). Ildi2022 Ildi2022 viene svelato nel corso delladel 14 maggio, che si è tenuta a Torino presso il Pala Olimpico. Con la conduzione di Mika, ...

