Duro attacco a De Laurentiis: esposto nuovo striscione in città (FOTO) (Di domenica 15 maggio 2022) Il Napoli non sta vivendo un momento propriamente tranquillo. Gli azzurri, partiti ad inizio campionato con l'obiettivo dichiarato di riconquistare la Champions League, hanno stupito tutti nel girone di andata. Per gran parte del campionato infatti i partenopei hanno tenuto vivo il sogno Scudetto, salvo cadere tra metà e fine aprile con Fiorentina, Roma ed Empoli. I tifosi hanno contestato a gran voce sia l'allenatore Spalletti che il presidente De Laurentiis. Una parte dei supporters ha infatti invocato sia l'addio di Spalletti che la cessione societaria. Il trambusto, ad oggi, non sembra calmarsi. Questa mattina è infatti apparso l'ennesimo striscione di contestazione ad indirizzo del presidente Aurelio De Laurentiis. "ADL? sempre lo stesso! Non parlare, chiudi il c***o!" recita lo striscione.

