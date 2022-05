Djokovic torna al successo, è re di Roma per la sesta volta (Di domenica 15 maggio 2022) Il serbo ha piegato in finale il greco Tsitsipas col punteggio di 6 - 0 7 - 6 (5). Roma - Novak Djokovic è re di Roma per la sesta volta in carriera. Il campione serbo, numero uno del mondo e del ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 15 maggio 2022) Il serbo ha piegato in finale il greco Tsitsipas col punteggio di 6 - 0 7 - 6 (5).- Novakè re diper lain carriera. Il campione serbo, numero uno del mondo e del ...

GuidoDeMartini : ?? LO VOLEVANO FARE FUORI PERCHÉ HA SCELTO DI NON VACCINARSI ?? ?? DJOKOVIC, ancora una volta, non sbaglia la rispost… - GuidoDeMartini : ?? DJOKOVIC, IL RE È TORNATO. VINCE E VOLA IN FINALE A ROMA ?? ?? Alla faccia di tutti quelli che lo hanno insultato e… - casino90210 : RT @luigiluccarini: #Djokovic vince #IBI22 senza perdere set e torna 'campione immenso' per i nostri giornalisti e commentatori Gli stessi… - infoitsport : Djokovic torna alla vittoria, per la sesta volta trionfa agli Internazionali di Roma - RosariaM6 : RT @luigiluccarini: #Djokovic vince #IBI22 senza perdere set e torna 'campione immenso' per i nostri giornalisti e commentatori Gli stessi… -