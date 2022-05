Disponibile Microsoft Xbox Series S oggi 15 maggio su Amazon e pure scontata (Di domenica 15 maggio 2022) Gran bella sorpresa la disponibilità della console Microsoft Xbox Series S su Amazon di questa domenica 15 maggio. il prodotto, non sempre in vendita sul noto store e anche altrove per mancanza di scorte sufficienti per la domanda del pubblico è proposto anche in sconto rispetto al suo valore di listino. Insomma, si tratta di un’occasione importante che tanti gamers farebbero bene a non lasciarsi sfuggire per nulla. La disponibilità della Xbox Serie S odierna riguarda la versione all digital del dispositivo per il gaming. Il prezzo di listino del prodotto sarebbe pari a 299 euro ma, proprio in queste ore sullo store di Amazon, è in sconto fino a 271 euro. Si tratta di uno sconto di circa il 10%: per niente male considerando che spesso non è per nulla possibile ... Leggi su optimagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Gran bella sorpresa la disponibilità della consoleS sudi questa domenica 15. il prodotto, non sempre in vendita sul noto store e anche altrove per mancanza di scorte sufficienti per la domanda del pubblico è proposto anche in sconto rispetto al suo valore di listino. Insomma, si tratta di un’occasione importante che tanti gamers farebbero bene a non lasciarsi sfuggire per nulla. La disponibilità dellaSerie S odierna riguarda la versione all digital del dispositivo per il gaming. Il prezzo di listino del prodotto sarebbe pari a 299 euro ma, proprio in queste ore sullo store di, è in sconto fino a 271 euro. Si tratta di uno sconto di circa il 10%: per niente male considerando che spesso non è per nulla possibile ...

Advertising

XboxItalia : Preparati a giocare con la console più veloce e potente di sempre ?? Nuovamente disponibile - in quantità limitata… - GameXperienceIT : Xbox, Microsoft rende gratuito un celeberrimo puzzle game - JackMaretti96 : RT @XboxItalia: Preparati a giocare con la console più veloce e potente di sempre ?? Nuovamente disponibile - in quantità limitata - su Mic… - TuttoTechNet : Secure Network (VPN) di Microsoft Edge è già disponibile nel canale Canary #vpn - tacconi_tommaso : RT @XboxItalia: Preparati a giocare con la console più veloce e potente di sempre ?? Nuovamente disponibile - in quantità limitata - su Mic… -