Corsport | mercoledì festa d’addio di Insigne con De Laurentiis | Gigi D’Alessio | Clementino | Rocco Hunt

(Di domenica 15 maggio 2022) Napoli-Genoa è l’ultima partita dinello stadio di casa. Ne scrive il Corriere dello Sport: In Canada, dove un membro del suo entourage ha compiuto una serie di viaggi per sistemare la questione-casa e altre situazioni logistiche, volerà dopo gli impegni con la Nazionale, intorno al 25 giugno, e poi dal 1° luglio sarà ufficialmente un giocatore del Toronto. Maglia rossa e cuore azzurro. Quello sempre. E con gli amici di sempre, e i compagni e il presidente e Spalletti faràanchein un locale alle porte di Napoli: tra gli invitati anche, ugole d’oro, ma la voce di Napoli che oggi lo saluterà in coro sarà forse la melodia più dolce e struggente della sua vita. L'articolo ilNapolista.

