Anna Tatangelo al timone di Scene da un matrimonio: ecco l’ultima puntata (Di domenica 15 maggio 2022) Anna Tatangelo al capolinea: arriva l’ultima puntata di Scene da un matrimonio su Canale Cinque Domenica 15 maggio, alle ore 14:20, su Canale 5 si conclude la seconda edizione di “Scene da un matrimonio” condotto da Anna Tatangelo. Al centro di quest’ultima puntata il matrimonio di Ilaria e Christian. Entrambi hanno 25 anni e vivono a Sabaudia insieme alla loro piccola Chanel di due anni e mezzo. Lei fa la mamma a tempo pieno, lui fa il manovale. Si conoscono da quattro anni e la data del loro matrimonio è esattamente quella del giorno in cui si sono conosciuti. Si sposeranno con rito civile a Terracina, in provincia di Latina, in una location elegante che si ... Leggi su 361magazine (Di domenica 15 maggio 2022)al capolinea: arrivadida unsu Canale Cinque Domenica 15 maggio, alle ore 14:20, su Canale 5 si conclude la seconda edizione di “da un” condotto da. Al centro di quest’ultimaildi Ilaria e Christian. Entrambi hanno 25 anni e vivono a Sabaudia insieme alla loro piccola Chanel di due anni e mezzo. Lei fa la mamma a tempo pieno, lui fa il manovale. Si conoscono da quattro anni e la data del loroè esattamente quella del giorno in cui si sono conosciuti. Si sposeranno con rito civile a Terracina, in provincia di Latina, in una location elegante che si ...

Advertising

361_magazine : Finisce un’avventura per la Tatangelo - miss_aurora1077 : RT @MedInfinityIT: Il momento è arrivato ?? La nostra Anna Tatangelo vi aspetta ora su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity con #Sce… - radiocalabriafm : ANNA TATANGELO - IL MIO AMICO - _Dadino : Ha 18 anni ne dimostra 42 la maledizione di Anna Tatangelo - LorenzoMosna : Ma gli spagnoli ci credevano davvero con la versione del multiverso di Anna Tatangelo in cui al posto di Gigi D'Ale… -