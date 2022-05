Zelensky, 37 ambasciate hanno già riaperto a Kiev (Di sabato 14 maggio 2022) Sono "già 37 le missioni diplomatiche estere" che "hanno ripreso il loro lavoro a Kiev. E sono grato a tutti loro, perché questa è la prova che l'Ucraina è forte e ha prospettive, a differenza della ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022) Sono "già 37 le missioni diplomatiche estere" che "ripreso il loro lavoro a. E sono grato a tutti loro, perché questa è la prova che l'Ucraina è forte e ha prospettive, a differenza della ...

