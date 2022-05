WTA Rabat 2022 | Cristiana Ferrando accede al turno decisivo delle qualificazioni

(Di sabato 14 maggio 2022) Il torneo WTA 250 di, in Marocco, vede oggi scattare ledel singolare:alper l’accesso al main draw l’azzurra, numero 3 del tabellone cadetto, che liquida in soli 54 minuti la polacca Paula Kania-Chodun, battuta con un perentorio 6-1 6-0. Nel primo set l’azzurra cede la battuta a trenta, poi lascia le briciole all’avversaria, inanellando sei giochi di fila, perdendo poi nel complesso appena nove punti, dei quali sei al servizio e soltanto tre in risposta. La fine del primo parziale arriva sul 6-1 dopo 27 minuti. La seconda partita porta la striscia di giochi consecutivi vinti dall’azzurra a dodici, conche si fa trascinare ai vantaggi soltanto nel terzo e nel sesto game, riuscendo ...

Advertising

sportface2016 : #WtaRabat | #Ferrando vola al turno decisivo delle qualificazioni - zazoomblog : Entry list Wta Rabat 2022: le partecipanti e le italiane presenti - #Entry #Rabat #2022: #partecipanti - livetennisit : WTA 250 Rabat e Strasburgo: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. In campo Cristiana Ferrando (LIV… - livetennisit : WTA 250 Strasburgo e Rabat: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Un’azzurra presente a Rabat - zazoomblog : Entry list Wta Rabat 2022: le partecipanti e le italiane presenti - #Entry #Rabat #2022: #partecipanti -

LiveTennis.it

Parte nel migliore dei modi il cammino di Cristiana Ferrando nelle qualificazioni del torneo250 di2022 . La ligure (numero 276) ha lasciato solamente un game alla malcapitata polacca Kania - Chodun (numero 895) , uscita sconfitta con lo score di 6 - 1 6 - 0 in meno di un'...Oggi, sabato 14 maggio 2022, saranno di scena diversi sport: il tennis con i tornei ATP di Roma, Lione (qualificazioni) e Ginevra (qualificazioni), edi Roma, Strasburgo (qualificazioni) e(qualificazioni) , il calcio con la Serie A, il ciclismo con il Giro d'Italia, i motori con il GP ... WTA 250 Rabat e Strasburgo: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. In campo Cristiana Ferrando (LIVE) Il torneo WTA 250 di Rabat, in Marocco, vede oggi scattare le qualificazioni del singolare: accede al turno decisivo per l’accesso al main draw l’azzurra Cristiana Ferrando, numero 3 del tabellone ...Cristiana Ferrando vola al turno decisivo delle qualificazioni del torneo Wta di Rabat 2022: battuta la polacca Kania-Chodun in due set.