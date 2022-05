Uomini e Donne, Ida gelosa di Riccardo: si è fatta avanti una giovane corteggiatrice (Di sabato 14 maggio 2022) Nell’ultimo periodo, nel salotto di dame e cavalieri della De Filippi, si continua a parlare del rapporto tra Ida e Riccardo. Un’ex corteggiatrice fa delle rivelazioni all’interno di un’intervista. Vediamo cosa ha detto Riccardo Guarnieri e Ida Platano attirano ancora l’attenzione su di loro all’interno dello studio televisivo di Uomini e Donne. Riccardo Guarnieri (Instagram)Questa volta pare ci sia un forte riavvicinamento tra i due. Ora a parlare di loro ci pensa Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, che ha terminato il suo trono uscendo con Valeria Cardone. La ragazza all’interno di un’intervista al magazine del programma, esprime una serie di pensieri. In primo luogo afferma di essersi ripresa dopo la scelta di Matteo seguita ... Leggi su vesuvius (Di sabato 14 maggio 2022) Nell’ultimo periodo, nel salotto di dame e cavalieri della De Filippi, si continua a parlare del rapporto tra Ida e. Un’exfa delle rivelazioni all’interno di un’intervista. Vediamo cosa ha dettoGuarnieri e Ida Platano attirano ancora l’attenzione su di loro all’interno dello studio televisivo diGuarnieri (Instagram)Questa volta pare ci sia un forte riavvicinamento tra i due. Ora a parlare di loro ci pensa Federica Aversano, exdi Matteo Ranieri, che ha terminato il suo trono uscendo con Valeria Cardone. La ragazza all’interno di un’intervista al magazine del programma, esprime una serie di pensieri. In primo luogo afferma di essersi ripresa dopo la scelta di Matteo seguita ...

