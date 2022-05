Udinese Spezia 0-0 LIVE | fischio d’inizio alla Dacia Arena!

(Di sabato 14 maggio 2022) Allo stadioArena, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadioArena,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA– COMINCIA LA PARTITA Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino Allo stadioArena,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER ...

Advertising

Calciodiretta24 : Udinese - Spezia 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - kicker_ITA : Udinese Calcio - Spezia Calcio -:- (0:0) Beginn 1. Halbzeit #UDI - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Udinese [] x [] Spezia Campeonato Italiano 1ª - 2021/2022 37ª Rodada 1 minuto(s) Stadio Friuli, Udi… - rfutbol : Comienza Udinese - Spezia #Udinese #Spezia #SerieA - ilcirotano : LIVE Udinese-Spezia 0-0: Cioffi con Deulofeu-Pussetto - -

Il programma e i telecronisti su Dazn di, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022 . Appuntamento decisivo per gli ospiti, che con una vittoria sarebbero matematicamente salvi e con un pareggio ..., come vederla in tv e in streaming La gara della 'Dacia Arena' tra, con fischio d'inizio alle ore 18, sarà trasmessa in esclusiva su ., le ...Corsa Scudetto, rincorsa alle coppe europee e lotta salvezza sempre più nel vivo: il prossimo turno darà certamente tante risposte e cambierà.Due gare nel pomeriggio di Serie A: nella primal'Hellas Verona cerca il record di punti, il Torino di a quota 50. Due squadre che hanno tutto sommato ben performato in questo ...