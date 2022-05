Ucraina, Tricarico: “Mi auguro che né Finlandia né Svezia entrino ora a far parte Alleanza” (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – “Mi auguro che fino a che gli equilibri nell’area del nord Atlantico non si saranno ristabiliti, né la Finlandia né la Svezia né nessun altro entrino a far parte dell’Alleanza”. Lo dice all’Adnkronos il generale Leonardo Tricarico, ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, commentando il possibile ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. “Questo mio auspicio è confortato da quello che stabilisce la norma per le nuove adesioni che – spiega – se interpretata nell’unico modo possibile, non lascia alcuna flessibilità per poter dare luce verde ai nuovi Paesi e, infatti, prevede che l’integrazione con nuovi Paesi ‘comporti una maggiore sicurezza dell’area del nord Atlantico’ ed è, quindi, molto arduo, se non ... Leggi su italiasera (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – “Miche fino a che gli equilibri nell’area del nord Atlantico non si saranno ristabiliti, né lané lané nessun altroa fardell’”. Lo dice all’Adnkronos il generale Leonardo, ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, commentando il possibile ingresso nella Nato di. “Questo mio auspicio è confortato da quello che stabilisce la norma per le nuove adesioni che – spiega – se interpretata nell’unico modo possibile, non lascia alcuna flessibilità per poter dare luce verde ai nuovi Paesi e, infatti, prevede che l’integrazione con nuovi Paesi ‘comporti una maggiore sicurezza dell’area del nord Atlantico’ ed è, quindi, molto arduo, se non ...

