Serie A, Venezia retrocesso matematicamente a un anno dalla promozione dopo il pareggio tra Salernitana ed Empoli (Di sabato 14 maggio 2022) La Salernitana ha pareggiato 1-1 con l’Empoli nell’anticipo della 37esima giornata di Serie A. Un risultato che condanna matematicamente il Venezia alla retrocessione in Serie B, a poche ore dalla sfida contro la Roma allo stadio Olimpico e dopo un solo anno in massima Serie. Se anche la formazione veneta vincesse le ultime due partite, infatti, con i suoi 25 punti, contro i 31 punti della Salernitana che è quart’ultima, potrebbe nel migliore dei casi affiancare i campani, ma avendo gli scontri diretti a sfavore retrocederebbe comunque. La squadra di Nicola ha sfiorato la vittoria in Toscana, mancata per un calcio di rigore fallito da Perotti nei minuti finali chiudendo così la sfida del Castellani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Laha pareggiato 1-1 con l’nell’anticipo della 37esima giornata diA. Un risultato che condannailalla retrocessione inB, a poche oresfida contro la Roma allo stadio Olimpico eun soloin massima. Se anche la formazione veneta vincesse le ultime due partite, infatti, con i suoi 25 punti, contro i 31 punti dellache è quart’ultima, potrebbe nel migliore dei casi affiancare i campani, ma avendo gli scontri diretti a sfavore retrocederebbe comunque. La squadra di Nicola ha sfiorato la vittoria in Toscana, mancata per un calcio di rigore fallito da Perotti nei minuti finali chiudendo così la sfida del Castellani ...

Advertising

GoalItalia : #EmpoliSalernitana finisce 1-1 Il Venezia è matematicamente retrocesso in Serie B ? - DiMarzio : Il @VeneziaFC_IT è la prima squadra retrocessa in #SerieB - CB_Ignoranza : È arrivato il primo verdetto: con il pareggio della Salernitana contro l'Empoli, il Venezia è matematicamente retro… - CalcioOggi : Salernitana, mezza rimonta a Empoli: 1-1. Perotti sbaglia il rigore-salvezza. E il Venezia va in B - La Gazzetta de… - SimonaSpnz : RT @frasianonimeper: Dopo #EmpoliSalernitana l'unico fatto certo è, che il #Venezia è aritmeticamente in serie B, perché in svantaggio negl… -