Sant’Arsenio | candidato unico con l’uscente Donato Pica

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 14 maggio 2022)sindaco per. Primo cittadino uscente,deve solo superare il quorum per riprendersi la fascia tricolore. Con Impegno Comune per: Amabile Giosi; Baccelliere Gianluca; Biscotti Luigi Forte Vincenzo; Ippolito Maurizio; Luisi Domenico; Macchia Rosangela; Mazzariello Annamaria; Pistone Rosanna; Vricella Andrea Consiglia