Running: in serata il via ufficiale della Lago Maggiore Half Marathon (Di sabato 14 maggio 2022) Nella giornata di sabato 14 maggio è in programma la XIV edizione della Lago Maggiore Half Marathon. Si tratta di una delle mezze maratone più panoramiche d'Italia. Al via ben 1600 corridori, provenienti da 33 Paesi. Ci saranno anche cinque atleti ucraini. Per l'Italia ci saranno uomini e donne provenienti da ogni regione. Il primato va alla provincia di Varese, che stacca quelle di Milano e Torino. Tra le donne occhi puntati su Valeria Roffino e Marta Lualdi. In gara anche l'atleta locale Martina Rigoli. Per gli uomini ci sarà Francesco Guglielmetti (GS Fulgor Prato Sesia) forte del suo ultimo crono, nonché primato, di 32'55" registrato a Castano Primo lo scorso anno. Mezza maratona che vede al via la evergreen Maria Grazia Navacchia (ASD C.R.A.L. A.M.I.A.T. Torino) che con 3h30'59" lo scorso ...

