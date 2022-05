Roma-Kiev: la tregua è la parola chiave. Restano tensioni nella maggioranza (Di sabato 14 maggio 2022) AGI - La "tregua" fra Ucraina e Russia è la parola chiave che, anche in Italia, campeggia sui giornali, dopo l'incontro fra il premier, Mario Draghi, e il presidente Usa, Joe Biden, mentre il terzo decreto sull'emergenza guerra arriva sulla gazzetta ufficiale. Intanto Restano le tensioni nella maggioranza sull'invio delle armi a Kiev con il leader M5s Giuseppe Conte che pungola l'Esecutivo e rivendica la presidenza della commissione Esteri del Senato, dopo la 'cacciata' di Vito Petrocelli, e il segretario del Pd, Enrico Letta, che chiede a tutti di "pesare" le parole. Ieri palazzo Chigi ha reso noto che mercoledì Mario Draghi incontrerà la premier finlandese Sanna Marin. Intanto, la guerra in Ucraina sta cambiando la geografia della Ue, della Nato e ... Leggi su agi (Di sabato 14 maggio 2022) AGI - La "" fra Ucraina e Russia è lache, anche in Italia, campeggia sui giornali, dopo l'incontro fra il premier, Mario Draghi, e il presidente Usa, Joe Biden, mentre il terzo decreto sull'emergenza guerra arriva sulla gazzetta ufficiale. Intantolesull'invio delle armi acon il leader M5s Giuseppe Conte che pungola l'Esecutivo e rivendica la presidenza della commissione Esteri del Senato, dopo la 'cacciata' di Vito Petrocelli, e il segretario del Pd, Enrico Letta, che chiede a tutti di "pesare" le parole. Ieri palazzo Chigi ha reso noto che mercoledì Mario Draghi incontrerà la premier finlandese Sanna Marin. Intanto, la guerra in Ucraina sta cambiando la geografia della Ue, della Nato e ...

