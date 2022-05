Putin ' avverte' la Finlandia | ' Un errore entrare nella Nato | noi non minacciamo Helsinky'

(Di sabato 14 maggio 2022)non minaccia ma chi vuole capire lo capisce. Per laabbandonare la politica della neutralità sarebbe un ''. E' quanto ha affermato il presidente russo Vladimirnel corso ...

Advertising

ilfoglio_it : Il Copasir avverte Fuortes: 'La Rai è infiltrata dalla propaganda di Putin' di @simocanettieri - mannygamer_97 : Membro Duma avverte,10 secondi per colpire con missile Finlandia: La Russia potrebbe colpire la Finlandia con un m… - rominapetrini2 : #FoxNews #NinoDiMatteo #FrancescoLalla #DarioArkel @DiegoFusaro #DiegoFusaro #Putin #News Putin avverte la Finlan… - scavuzzo47 : RT @AndreaLompio53: Macron: “Non si ottiene la pace umiliando Mosca”, o al più estremo «Macron stoppa “l’atlantista ad oltranza” Draghi e a… - agenzia_nova : #Putin avverte la #Finlandia: “Senza neutralità impatto negativo sulle nostre relazioni”. Esercitazioni aeree russe… -

- citato dalla Tass - ha aggiunto che 'non esistono minacce alla sicurezza di Helsinki' e che il suo ingresso nella Nato potrà 'influenzare negativamente le relazioni con la Russia'. Le ...e la sua controparte hanno anche discusso dell'intenzione della Finlandia di aderire alla Nato e della situazione in Ucraina, si legge ancora nella nota del Cremlino. Il capo di Stato russo ha ...Putin malato di tumore, il capo dell'intelligence ucraina: «In corso un golpe per rimuoverlo» Ore 6.10 Crisi alimentare su larga scala. Nel suo ultimo video-discorso, il presidente ucraino Volodymyr ...Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel corso della telefonata con il presidente finlandese Sauli Niinisto.