Problema muscolare in Verona-Torino, costretto al cambio: brutti cori dagli spalti (Di sabato 14 maggio 2022) Perde un protagonista la sfida tra Verona e Torino, anticipo del sabato della 37esima giornata del campionato di Serie A. Al minuto 59, infatti, Armando Izzo è costretto a lasciare il campo causa infortunio. Izzo Torino A fermare il difensore del Torino è un Problema muscolare, con Juric che ha mandato in campo al suo posto Djidji. Nel momento della sostituzione sono stati registrati anche cori piuttosto offensivi contro il difensore granata nato a Napoli. Dal Bentegodi alcuni tifosi hanno urlato chiaramente "Terrone di m…." mentre Izzo lasciava il campo.

