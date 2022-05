Orrore in una casa di riposo: agli anziani farmaci e cibi scaduti da un anno (Di sabato 14 maggio 2022) La promessa era quella di prendersi cura degli anziani garantendo loro "pasti genuini”, “un ambiente caldo e ospitale”. Almeno questo recitava la pubblicità di una casa di riposo in provincia di Napoli. La stessa dove però i carabinieri hanno... Leggi su europa.today (Di sabato 14 maggio 2022) La promessa era quella di prendersi cura degligarantendo loro "pasti genuini”, “un ambiente caldo e ospitale”. Almeno questo recitava la pubblicità di unadiin provincia di Napoli. La stessa dove però i carabinieri h...

Advertising

peppeprovenzano : Non ci sono parole per denunciare questo orrore. L’orrore nell’orrore di una morte inaccettabile. - riotta : L'orrore degli stupri di massa sulle donne ucraine a #BuchaMassacre intervista di @LiaQuartapelle @repubblica dopo una missione in #Ucraina - fattoquotidiano : Putin alla parata: ‘Combattiamo i nazisti come nel ’45’. E sulla Nato: ‘Non ci hanno ascoltato sulla sicurezza. Ma… - Layameriam : RT @vluccio: La storia dello studente di medicina in Ucraina, con passaporto del Marocco, sposato con una ucraina, che arriva in Italia e v… - Augurieghiande : RT @vluccio: La storia dello studente di medicina in Ucraina, con passaporto del Marocco, sposato con una ucraina, che arriva in Italia e v… -