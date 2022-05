Muore davanti al figlio durante una partita di calcetto, una comunità sotto choc: cosa è successo (Di sabato 14 maggio 2022) Si è sentito male e si è accasciato al suolo durante una partita di calcetto. È stato subito soccorso dai compagni che hanno allertato il 118. L’ambulanza è arrivata in pochi istanti, il personale sanitario ha cercato in tutti in modi di rianimare il cinquantenne. Ma nonostante le manovre, durate oltre 20 minuti, non c’è stato nulla da fare, il cinquantenne non si è ripreso ed è stata dichiarata la morte. L’intera comunità di San Floriano del Collio è sotto choc per la morte di Aleksij Soban, 50 anni. Era andato a giocare a calcetto nella palestra della scuola gestita dalla AR. Fincantieri ed è morto davanti al figlio. L’uomo, Aleksij Soban, era arrivato nella città dei cantieri con suo figlio, assieme ad altre ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Si è sentito male e si è accasciato al suolounadi. È stato subito soccorso dai compagni che hanno allertato il 118. L’ambulanza è arrivata in pochi istanti, il personale sanitario ha cercato in tutti in modi di rianimare il cinquantenne. Ma nonostante le manovre, durate oltre 20 minuti, non c’è stato nulla da fare, il cinquantenne non si è ripreso ed è stata dichiarata la morte. L’interadi San Floriano del Collio èper la morte di Aleksij Soban, 50 anni. Era andato a giocare anella palestra della scuola gestita dalla AR. Fincantieri ed è mortoal. L’uomo, Aleksij Soban, era arrivato nella città dei cantieri con suo, assieme ad altre ...

