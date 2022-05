MotoGP GP Francia Le Mans 2022, risultati e classifiche qualifiche: griglia di partenza, doppietta Ducati con Bagnaia e Miller (Di sabato 14 maggio 2022) I risultati delle qualifiche del GP di Francia 2022 di MotoGP, con la griglia di partenza in vista della gara di domani sul circuito di Le Mans. Q2 – Volano le Ducati! Francesco Bagnaia e Jack Miller si prendono la scena sul circuito francese dopo aver chiuso alla perfezione la sessione con un gran lavoro di squadra che ha portato alla pole dell’italiano con il secondo posto dell’australiano. Battuto quindi Fabio Quartararo, che non riesce a migliorarsi nell’ultimo tentativo e partirà quarto dietro anche ad Aleix Espargaro. Quinto Enea Bastianini davanti a Johann Zarco. Il francese della Ducati Pramac è stato poi penalizzato di tre posizioni per aver rallentato troppo rimanendo nella ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Idelledel GP didi, con ladiin vista della gara di domani sul circuito di Le. Q2 – Volano le! Francescoe Jacksi prendono la scena sul circuito francese dopo aver chiuso alla perfezione la sessione con un gran lavoro di squadra che ha portato alla pole dell’italiano con il secondo posto dell’australiano. Battuto quindi Fabio Quartararo, che non riesce a migliorarsi nell’ultimo tentativo e partirà quarto dietro anche ad Aleix Espargaro. Quinto Enea Bastianini davanti a Johann Zarco. Il francese dellaPramac è stato poi penalizzato di tre posizioni per aver rallentato troppo rimanendo nella ...

