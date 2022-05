Morto don Angelo Gornati, parroco di Cesate e per 24 anni di Limbiate (Di sabato 14 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color È Morto don Angelo Gornati, attualmente parroco di Cesate e in passato di Limbiate. Aveva 81 anni e da qualche giorno lottava contro il Covid. Morto il parroco di Cesate don Angelo Gornati Se n’è andato nella tarda serata di venerdì 13 maggio. Don Angelo era parroco di Cesate, ma in passato per 24 anni ha ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ... Leggi su ilnotiziario (Di sabato 14 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Èdon, attualmentedie in passato di. Aveva 81e da qualche giorno lottava contro il Covid.ildidonSe n’è andato nella tarda serata di venerdì 13 maggio. Doneradi, ma in passato per 24ha ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

Advertising

acs_italia : RT @acs_italia: Don Joseph Aketeh Bako, della Diocesi di Kaduna, in #Nigeria, rapito lo scorso 8 marzo, è stato trovato morto per i maltrat… - VdP_Brescia : È morto don Luigi Venni. Il funerale, presieduto da mons. Pierantonio Tremolada, è lunedì 16 maggio alle ore 15 pre… - aprenDingles123 : RT @acs_italia: Don Joseph Aketeh Bako, della Diocesi di Kaduna, in #Nigeria, rapito lo scorso 8 marzo, è stato trovato morto per i maltrat… - dario_dambrosio : RT @acs_italia: Don Joseph Aketeh Bako, della Diocesi di Kaduna, in #Nigeria, rapito lo scorso 8 marzo, è stato trovato morto per i maltrat… - scorpio66966 : RT @acs_italia: Don Joseph Aketeh Bako, della Diocesi di Kaduna, in #Nigeria, rapito lo scorso 8 marzo, è stato trovato morto per i maltrat… -