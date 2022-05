LIVE – Jabeur-Kasatkina 1-1, semifinale Internazionali d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 14 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Jabeur-Kasatkina, semifinale degli Internazionali d’Italia 2022. Si prospetta un match dagli elevati contenuti tecnici tra due giocatrici che molto spesso amano prendere la via della rete ed affidarsi anche alla smorzata. La tunisina arriva dalla clamorosa rimonta contro la greca Sakkari e punta alla seconda semifinale consecutiva, lei che è arrivata a Roma dopo il titolo di Madrid. I precedenti sono 3-2 in suo favore ma guai a sottovalutare la russa. Quest’ultima ha fatto vittime illustri nei giorni scorsi tra cui la canadese Fernandez (finalista degli US Open 2021) e la spagnola Badosa, numero tre del ranking mondiale. Per lei si tratta della seconda semifinale stagionale dopo ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Ile latestuale didegli. Si prospetta un match dagli elevati contenuti tecnici tra due giocatrici che molto spesso amano prendere la via della rete ed affidarsi anche alla smorzata. La tunisina arriva dalla clamorosa rimonta contro la greca Sakkari e punta alla secondaconsecutiva, lei che è arrivata a Roma dopo il titolo di Madrid. I precedenti sono 3-2 in suo favore ma guai a sottovalutare la russa. Quest’ultima ha fatto vittime illustri nei giorni scorsi tra cui la canadese Fernandez (finalista degli US Open 2021) e la spagnola Badosa, numero tre del ranking mondiale. Per lei si tratta della secondastagionale dopo ...

