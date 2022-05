LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: tra poco la gara-1, partenza dal fondo per Valentino Rossi (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.13 Tutto è pronto per la race-1 del GTWC Europe da Magny-Cours, tracciato di 4.411 km che a più riprese ha accolto anche la massima formula. Si avvicina la prima sfida di un week-end da non perdere, una gara che come sempre sarà prevista sui 60 minuti. 19.10 Buonasera a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara-1 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS da Magny-Cours. Tra pochi minuti il via della corsa. 15.40 Grazie amici per averci seguito. Appuntamento alle 19.30 per la seconda tappa Sprint del 2022 da Magny-Cours! Un saluto a tutti! 15.38 Qualifica difficile per Valentino Rossi. 22mo posto per il nostro connazionale, a ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.13 Tutto è pronto per la race-1 del GTWC Europe da Magny-Cours, tracciato di 4.411 km che a più riprese ha accolto anche la massima formula. Si avvicina la prima sfida di un week-end da non perdere, unache come sempre sarà prevista sui 60 minuti. 19.10 Buonasera a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladella-1 del Fanatec GTEurope Powered by AWS da Magny-Cours. Tra pochi minuti il via della corsa. 15.40 Grazie amici per averci seguito. Appuntamento alle 19.30 per la seconda tappa Sprint delda Magny-Cours! Un saluto a tutti! 15.38 Qualifica difficile per. 22mo posto per il nostro connazionale, a ...

Advertising

LatrBerserkr : RT @OGiannino: Premier giapponese Kishida annuncia nuove sanzioni alla Russia: 'Ucraina di oggi può ripetersi presto in Asia Orientale. Gia… - carlamartamari : RT @putino: Il sindaco di Kharkiv, Ivan Terekhov, ha confermato poco fa alla BBC, quello che ormai è evidente a tutti: l’Ucraina ha vinto l… - zazoomblog : LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: Simon Gachet in pole! Incidente per Valentino Rossi. Alle 19.30 ga… - zazoomblog : LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: tra poco la Q1 - #World #Challenge #Francia #DIRETTA: - Erminia83533558 : RT @putino: Il sindaco di Kharkiv, Ivan Terekhov, ha confermato poco fa alla BBC, quello che ormai è evidente a tutti: l’Ucraina ha vinto l… -