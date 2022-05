Le pagelle di Roma-Venezia (1-1): i giallorossi buttano via due punti (Di sabato 14 maggio 2022) Riportiamo le pagelle di Roma-Venezia. All’Olimpico la Roma di Mourinho delude, i giallorossi ottengono solo un punto contro un Venezia già retrocesso e con un uomo in meno. Le pagelle di Roma-Venezia Prima delle pagelle di giocatori e allenatori di Roma e Venezia, riportiamo quella del direttore di gara. Sozza 7 – Anche oggi si conferma un grande arbitro nonostante la giovane età, probabilmente diventerà uno dei migliori fischietti a livello mondiale. pagelle Roma Rui Patricio 6 – Tocca il pallone solo una volta ed è quando lo raccoglie dalla rete. Spettatore non pagante. Ibanez 5 – Ha grosse responsabilità sul goal del Venezia, ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 14 maggio 2022) Riportiamo ledi. All’Olimpico ladi Mourinho delude, iottengono solo un punto contro ungià retrocesso e con un uomo in meno. LediPrima delledi giocatori e allenatori di, riportiamo quella del direttore di gara. Sozza 7 – Anche oggi si conferma un grande arbitro nonostante la giovane età, probabilmente diventerà uno dei migliori fischietti a livello mondiale.Rui Patricio 6 – Tocca il pallone solo una volta ed è quando lo raccoglie dalla rete. Spettatore non pagante. Ibanez 5 – Ha grosse responsabilità sul goal del, ...

