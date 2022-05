La storia dei chip di lavastoviglie usati dai russi per riparare i mezzi militari (Di sabato 14 maggio 2022) chip utilizzati per frigoriferi e lavastoviglie all’interno di delicati mezzi militari. Starebbe ricorrendo anche a questo la russia per sostituire parti danneggiate dei carri armati o dei droni in Ucraina. A farlo presente nelle scorse ore è stata la Segretaria al commercio dell’amministrazione Biden, Gina Raimondo. In un’audizione al Senato Usa, così come riportato dal InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 14 maggio 2022)utilizzati per frigoriferi eall’interno di delicati. Starebbe ricorrendo anche a questo laa per sostituire parti danneggiate dei carri armati o dei droni in Ucraina. A farlo presente nelle scorse ore è stata la Segretaria al commercio dell’amministrazione Biden, Gina Raimondo. In un’audizione al Senato Usa, così come riportato dal InsideOver.

