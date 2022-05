Jurassic World, i dinosauri arrivano a Roma (Di sabato 14 maggio 2022) Grande attesa per l’ultimo film dedicato alla saga dei dinosauri, Jurassic World – Il Dominio. I fan stanno facendo il conto alla rovescia attendendo di poter assistere al nuovo capitolo di una saga che ha affascinato almeno due generazioni. Immaginiamo quindi che accorreranno numerosi quandi i dinosauri di Jurassic World arriveranno a Roma. L’appuntamento è per sabato 28 e domenica 29 maggio, per un evento speciale, in una location davvero unica che si svolgerà in occasione del lancio del film di Colin Trevorrow, al cinema dal 2 giugno. L’appuntamento, organizzato da Universal Pictures International Italy in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma e Alice nella Città, si svolgerà in una location d’eccezione, l’imponente complesso ... Leggi su tuacitymag (Di sabato 14 maggio 2022) Grande attesa per l’ultimo film dedicato alla saga dei– Il Dominio. I fan stanno facendo il conto alla rovescia attendendo di poter assistere al nuovo capitolo di una saga che ha affascinato almeno due generazioni. Immaginiamo quindi che accorreranno numerosi quandi idiarriveranno a. L’appuntamento è per sabato 28 e domenica 29 maggio, per un evento speciale, in una location davvero unica che si svolgerà in occasione del lancio del film di Colin Trevorrow, al cinema dal 2 giugno. L’appuntamento, organizzato da Universal Pictures International Italy in collaborazione con Fondazione Cinema pere Alice nella Città, si svolgerà in una location d’eccezione, l’imponente complesso ...

Advertising

MagTua : Per il lancio del film #JurassicWorldDominion , i dinosauri arrivano a #Roma per un evento davvero speciale alle… - cinefilosit : Jurassic World – Il Dominio i dinosauri arrivano a Roma #ILovecinefilos - MoviesAsbury : Sabato 28 e domenica 29 maggio, le Terme di Caracalla ospiteranno un evento speciale aperto al pubblico, in occasio… - solospettacolo : I dinosauri di Jurassic World a Roma per uscita in sala del film - zazoomblog : Jurassic World – Il Dominio: il 28 e 29 maggio a Roma un evento speciale aperto al pubblico - #Jurassic #World… -