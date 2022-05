Il gen. Camporini: «In caso di aggressione, Svezia e Finlandia sono più che pronte militarmente» (Di sabato 14 maggio 2022) «Svezia e Finlandia sono più che pronte, militarmente, in caso di aggressione russa. Hanno delle forze armate, una coesione politica e una tale solidità che Dio protegga chi vuole attaccarle. E da questo punto di vista il loro ingresso nella Nato costituisce un incremento significativo delle capacità dell’Alleanza atlantica di deterrere questo tipo di aggressione». Lo dice all’Adnkronos il generale Vincenzo Camporini, già Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare e della Difesa, commentando il prossimo ingresso della Nato delle due storicamente indipendenti Finlandia e Svezia. Il generale Camporini: «Finalmente c’è un canale di comunicazione» «Finalmente c’è un canale di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 14 maggio 2022) «più che, indirussa. Hanno delle forze armate, una coesione politica e una tale solidità che Dio protegga chi vuole attaccarle. E da questo punto di vista il loro ingresso nella Nato costituisce un incremento significativo delle capacità dell’Alleanza atlantica di deterrere questo tipo di». Lo dice all’Adnkronos il generale Vincenzo, già Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare e della Difesa, commentando il prossimo ingresso della Nato delle due storicamente indipendenti. Il generale: «Finalmente c’è un canale di comunicazione» «Finalmente c’è un canale di ...

Advertising

SecolodItalia1 : Il gen. Camporini: «In caso di aggressione, Svezia e Finlandia sono più che pronte militarmente»… - LucaRuzzoli : @La7tv Certo che vedere il gen. Camporini che commenta le strategie russe, fa sorridere. Non è stato in grado di p… - ADerespinis : Il gen.camporini e' un cazzaro?? - Giuseppeiacobe3 : Come mai il gen. Bertolini non si vede più a Rete 4 e si vede invece il gen.Camporini? Forse perché il gen.Bertolin… - AntonellaDeSal4 : @ilmessaggeroit Come dice il Gen.Camporini il 9 maggio nn succederà niente!# -