Eurovision, Mahmood e Blanco si preparano alla finale abbracciando tutti nel backstage – Il video (Di sabato 14 maggio 2022) Nonostante i pronostici abbiano dimezzato le loro probabilità di vittoria, Mahmood e Blanco si aggirano sorridenti nei backstage dell'Eurovision Song Contest. Tra qualche frase in inglese e gli abbracci ai fan, i vincitori dell'ultimo Festival di Sanremo si preparano alla finalissima di stasera, in cui si esibiranno per noni secondo la scaletta. Nice to meet you, we are Mahmood & Blanco ??@Mahmood Music #Mahmood #Blanco @Eurovision #TheSoundOfBeauty #ESCita #ESC2022 #Eurovision2022 #Eurovision #Brividi pic.twitter.com/VaYrmrlaM2— Eurovision Rai (@EurovisionRai) May 13, 2022

