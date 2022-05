Entry list Wta Rabat 2022: le partecipanti e le italiane presenti (Di sabato 14 maggio 2022) L’Entry list del Wta 250 di Rabat 2022, torneo in programma dal 15 al 21 maggio. Sarà l’australiana Ajla Tomljanovic a guidare il seeding, seguita da Yulia Putintseva e Nuria Parrizas Diaz. Due le tenniste italiane presenti nell’Entry list: si tratta di Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, che scelgono il Marocco come appuntamento dopo gli Internazionali d’Italia. Di seguito le partecipanti al torneo di Rabat. Entry list WTA 250 Rabat 2022 1 Ajla Tomljanovic 382 Yulia Putintseva 44 3 Nuria Parrizas Diaz 524 Alison Van Uytvanck 59 5 Mayar Sherif 616 Ann Li 63 7 Beatriz Haddad Maia 65 8 Anna Bondar 68 Qinwen Zheng 72 Arantxa Rus 74 Anna Kalinskaya ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) L’del Wta 250 di, torneo in programma dal 15 al 21 maggio. Sarà l’australiana Ajla Tomljanovic a guidare il seeding, seguita da Yulia Putintseva e Nuria Parrizas Diaz. Due le tennistenell’: si tratta di Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, che scelgono il Marocco come appuntamento dopo gli Internazionali d’Italia. Di seguito leal torneo diWTA 2501 Ajla Tomljanovic 382 Yulia Putintseva 44 3 Nuria Parrizas Diaz 524 Alison Van Uytvanck 59 5 Mayar Sherif 616 Ann Li 63 7 Beatriz Haddad Maia 65 8 Anna Bondar 68 Qinwen Zheng 72 Arantxa Rus 74 Anna Kalinskaya ...

