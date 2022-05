Empoli - Salernitana 1 - 1 | Bonazzoli risponde a Cutrone | Venezia in B

Advertising

SkySport : EMPOLI-SALERNITANA 1-1 Risultato finale ? ? #Cutrone (31') ? #Bonazzoli (76') ? ? - jackpotKE : Serie A, Empoli vs Salernitana, RESULT: 1 - 1 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Empoli-Salernitana 1-1, Perotti sbaglia un rigore nel finale e rimanda il discorso salvezza - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Empoli-Salernitana 1-1, Perotti sbaglia un rigore nel finale e rimanda il discorso salvezza - JJMonrowFut : RT @FT_Total: XI EMPOLI: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asslani, Bandinelli; Verre; Cutrone, Pinamonti. XI SA… -

- Lafa un altro piccolo passo verso la salvezza pareggiando 1 - 1 contro l', gol di Cutrone e Bonazzoli, e salendo a 31 punti. Ora tocca al Genoa in casa del Napoli e al ...Lotta retroscessione, arriva il primo verdetto della stagione: il Venezia è matematicamente retrocesso in Serie B Il pareggio traconsegna il primo verdetto della stagione per quanto riguarda la zona retrocessione. Il Venezia, dopo un solo anno in massima serie, fa subito ritorno in B. Con sei punti di ...EMPOLI (ITALPRESS) - Fra Empoli e Salernitana finisce 1-1 al "Castellani" e per i granata questo punto - che condanna aritmeticamente alla retrocessione il ...Un assist per Roma-Venezia è arrivato direttamente da un’altra squadra di Serie A. Alle 15, infatti, si è giocata Salernitana-Empoli con gli amaranto che sono riusciti a pareggiare 1-1. Bonazzoli ha ...