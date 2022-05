Da San Pietro al Duomo, monumenti aperti di notte (Di sabato 14 maggio 2022) di Alessandro Faggiano Presentata “La notte Europea dei Musei” presso la Soprintendenza dei Beni Culturali di Salerno. Oggi 14 maggio, migliaia di iniziative culturali vivacizzereanno paesi e città, grazie alle aperture straordinarie di musei e siti archeologici. Come ci ricorda il dottor Michele Faiella, Funzionario per la promozione e Comunicazione della Soprintendenza, “si tratta di una iniziativa giunta alla 12a edizione. Sul territorio abbiamo avuto sempre buoni risultati, soprattutto su Salerno città.” La provincia di Salerno, quindi, non fa eccezione e, a partire dal capoluogo, si segnalano una serie di aperture straordinarie che dovrebbe attirare molti turisti in città. Cominciando proprio dal capoluogo, spicca l’apertura di San Pietro a Corte dalle 19:00 alle 22:00. Sarà possibile visitare sia l’Ipogeo che la Cappella Sant’Anna. “Dopo la ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 14 maggio 2022) di Alessandro Faggiano Presentata “LaEuropea dei Musei” presso la Soprintendenza dei Beni Culturali di Salerno. Oggi 14 maggio, migliaia di iniziative culturali vivacizzereanno paesi e città, grazie alle aperture straordinarie di musei e siti archeologici. Come ci ricorda il dottor Michele Faiella, Funzionario per la promozione e Comunicazione della Soprintendenza, “si tratta di una iniziativa giunta alla 12a edizione. Sul territorio abbiamo avuto sempre buoni risultati, soprattutto su Salerno città.” La provincia di Salerno, quindi, non fa eccezione e, a partire dal capoluogo, si segnalano una serie di aperture straordinarie che dovrebbe attirare molti turisti in città. Cominciando proprio dal capoluogo, spicca l’apertura di Sana Corte dalle 19:00 alle 22:00. Sarà possibile visitare sia l’Ipogeo che la Cappella Sant’Anna. “Dopo la ...

vaticannews_it : ?? A Piazza San Pietro, ogni sabato di maggio alle ore 21, processione aux flambeaux. Anima la preghiera il cardinal… - Tg3web : Il Papa in piazza San Pietro con le mogli di due soldati intrappolati a Mariupol, ed elogia Giuditta: 'Donna coragg… - EmiUnuagba : RT @RomeTravelers: The Basilica di San Pietro ???????? ??: siestoalberto | IG - PatrizioPorrat1 : @Adnkronos Stavano andando alla messa in piazza San Pietro - mrighetti1967 : RT @AlzogliOcchi: #13maggio 1981 - Papa Giovanni Paolo II subisce un attentato in Piazza San Pietro: il pontefice viene ferito dai colpi di… -