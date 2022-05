Chiellini continua a giocare: il difensore cambia campionato, accordo ad un passo (Di sabato 14 maggio 2022) Giorgio Chiellini ha comunicato ufficialmente l’addio alla Juventus. E’ finita una storia d’amore bellissima, il calciatore è stato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. L’ex Livorno e Fiorentina ha conquistato tanti trofei ed è pronto per una nuova avventura. Chiellini ha deciso di continuare a giocare, le motivazioni sono ancora altissime. Il suo obiettivo è provare l’esperienza con il soccer Mls negli Stati Uniti. Il difensore è in trattativa con i Los Angeles Fc, le parti sono in contatto per avvicinarsi all’intesa che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Un’avventura affascinante per un calciatore ancora in grado di fare la differenza. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 14 maggio 2022) Giorgioha comunicato ufficialmente l’addio alla Juventus. E’ finita una storia d’amore bellissima, il calciatore è stato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. L’ex Livorno e Fiorentina ha conquistato tanti trofei ed è pronto per una nuova avventura.ha deciso dire a, le motivazioni sono ancora altissime. Il suo obiettivo è provare l’esperienza con il soccer Mls negli Stati Uniti. Ilè in trattativa con i Los Angeles Fc, le parti sono in contatto per avvicinarsi all’intesa che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Un’avventura affascinante per un calciatore ancora in grado di fare la differenza. L'articolo CalcioWeb.

