Carro funebre perde la bara vuota | la cassa in strada

(Di sabato 14 maggio 2022) Treviglio – Unsila, fortunatamente, in pieno centro a Treviglio. È successo subito dopo pranzo in viale Piave quando ildi un’agenzia ha affrontato la rotatoria all’incrocio con via Locatelli. Probabilmente lanon era stata ancorata ma nella manovra è finita contro il portellone posteriore che si è spalancato finendo sull’asfalto in mezzo al rondò. Un fatto che non è certo passato inosservato, tanto più che, per chi è superstizioso, accade di venerdì 13. Per fortuna è risultato che laera. Subito i necrofori alla guida delsono corsi a recuperarla ma intanto alcuni passanti avevano già scattato delle ...

Era stato deciso (imposto sarebbe forse la parola più giusta) che invece la bara avrebbe viaggiato su un. Alla fine così è stato, ma non prima di una raffica di violenza sproporzionata ...Con il supporto del Soccorso alpino e del Sagf di Auronzo, la salma è stata imbarellata e trasportata fino alla strada, per essere affidata al. Attorno alle 13 l'elicottero è inoltre ... Carro funebre perde la bara La cassa in mezzo alla strada Il curioso incidente è successo ieri, venerdì 13, a Treviglio: il feretro è rimasto per qualche minuto in mezzo al traffico prima di essere recuperato e caricato di nuovo sul mezzo dai dipendenti dell ...Per gli scaramantici un segnale da interpretare che non può essere passato inosservato. Ieri, un carro funebre si perde la bara per strada, fortunatamente vuota, in centro a Treviglio. E allora tocchi ...