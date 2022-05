Calciomercato Lazio, regalo per Sarri: pronto il colpo dalla Juventus (Di sabato 14 maggio 2022) La Lazio pianifica le prossime mosse di mercato: nel mirino del club c’è Fagioli, il cui futuro alla Juventus resta tutto da scrivere. A prescindere dall’esito del campionato, la Lazio nella prossima sessione del mercato andrà incontro ad una vera e propria rivoluzione. Il tecnico Maurizio Sarri, nel corso di un recente meeting, ha infatti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 14 maggio 2022) Lapianifica le prossime mosse di mercato: nel mirino del club c’è Fagioli, il cui futuro allaresta tutto da scrivere. A prescindere dall’esito del campionato, lanella prossima sessione del mercato andrà incontro ad una vera e propria rivoluzione. Il tecnico Maurizio, nel corso di un recente meeting, ha infatti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

