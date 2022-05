Bruscolotti | “De Laurentiis e Spalletti recitano una commedia”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 14 maggio 2022) Bruscollotti parla della situazione elgata al rapporto tra il presidente Aurelio Dee il tecnico del Napoli, Luciano. Quello che si avvia alla conclusione, è stato un campionato che ha visto il Napoli grande protagonista. La compagine partenopea per mesi ha dato la sensazione di poter puntare anche allo Scudetto, prima che un calo nel finale le facesse perdere terreno rispetto a Milan ed Inter. Il Napoli è oggi terzo in classifica ma il rapporto tra Aurelio Dee Lucianotiene in apprensione i tifosi azzurri. Sull’argomento è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Giuseppe. L’ex capitano del Napoli ha parlato della situazione in casa Napoli con particolare riferimento a Luciano: “Il tecnico e De ...