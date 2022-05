Basket: playoff Nba, Golden State batte Memphis in gara-6 e vola in finale di Conference (Di sabato 14 maggio 2022) San Francisco, 14 mag. -(Adnkronos) - Golden State batte 110-96 Memphis in gara-6 e chiude per 4-2 la serie di semifinale della Western Conference Nba. Ora in finale i californiani attendono la vincente tra i Phoenix Suns e i Dallas Mavericks. I Warriors si prendono la sesta finale di Conference degli ultimi otto anni grazie a un grande finale di gara-6 surclassando i Grizzlies con un parziale di 23-6 che chiude la sfida firmato Steph Curry, Klay Thompson, rimbalzi d'attacco e tanta difesa. La seconda straordinaria notizia della serata Warriors è “Game-6 Klay” - il miglior Klay Thompson che si potesse sperare d'avere, ancora decisivo in una gara-6 come spesso accaduto ... Leggi su iltempo (Di sabato 14 maggio 2022) San Francisco, 14 mag. -(Adnkronos) -110-96in-6 e chiude per 4-2 la serie di semidella WesternNba. Ora ini californiani attendono la vincente tra i Phoenix Suns e i Dallas Mavericks. I Warriors si prendono la sestadidegli ultimi otto anni grazie a un grandedi-6 surclassando i Grizzlies con un parziale di 23-6 che chiude la sfida firmato Steph Curry, Klay Thompson, rimbalzi d'attacco e tanta difesa. La seconda straordinaria notizia della serata Warriors è “Game-6 Klay” - il miglior Klay Thompson che si potesse sperare d'avere, ancora decisivo in una-6 come spesso accaduto ...

