Auto sbanda all'alba, giovane trasportato in ospedale (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCesinali (AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di Cesinali sulla SP223 via Provinciale per San Michele dove un'Autovettura in una curva sbandava e finiva la sua corsa contro un muro di recinzione di una villetta del posto. Alla guida della vettura un ragazzo ventiquattrenne originario di San Michele di Serino, il quale rimaneva incastrato nell'abitacolo. Dopo averlo liberato è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

