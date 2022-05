Ascolti TV 13 maggio, L'Eredità si riprende e Flavio Insinna fa festa (Di sabato 14 maggio 2022) Ad arricchire la giornata di questo venerdì 13 maggio sono stati i più disparati programmi televisivi che hanno aiutato Rai e Mediaset a conquistare ottimi Ascolti tv. Nel Prime Time è proseguito l'appuntamento con L'Isola dei Famosi mentre Rai 1 ha proposto la 4^ puntata di The Band. Nell'arco del pomeriggio troviamo la replica de Il Paradiso delle Signore (share 15.8%) e Uomini e Donne (24.4% share). Ma sono sempre i game show a riscuotere un maggiore successo, anche se ultimamente L'Eredità ha registrato bassi numeri. La situazione sarà migliorata per Flavio Insinna? E come è andato Amadeus con Soliti Ignoti? Andiamo subito a scoprirlo! Ascolti TV ieri 13 maggio, Ilary Blasi 'asfalta' Carlo Conti Quella di ieri 13 maggio è stata ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 14 maggio 2022) Ad arricchire la giornata di questo venerdì 13sono stati i più disparati programmi televisivi che hanno aiutato Rai e Mediaset a conquistare ottimitv. Nel Prime Time è proseguito l'appuntamento con L'Isola dei Famosi mentre Rai 1 ha proposto la 4^ puntata di The Band. Nell'arco del pomeriggio troviamo la replica de Il Paradiso delle Signore (share 15.8%) e Uomini e Donne (24.4% share). Ma sono sempre i game show a riscuotere unre successo, anche se ultimamente L'ha registrato bassi numeri. La situazione sarà migliorata per? E come è andato Amadeus con Soliti Ignoti? Andiamo subito a scoprirlo!TV ieri 13, Ilary Blasi 'asfalta' Carlo Conti Quella di ieri 13è stata ...

Advertising

Parpiglia : RT @tvblogit: Ascolti tv venerdì 13 maggio 2022: Isola dei Famosi, The Band - Parpiglia : RT @fabiofabbretti: Tutti gli #ascoltitv di ieri (venerdì 13 maggio 2022) li trovate qui ?? - zazoomblog : Ascolti 13 maggio quanto ha fatto la 16esima puntata de L’Isola dei Famosi - #Ascolti #maggio #quanto #fatto - StraNotizie : Ascolti 13 maggio, quanto ha fatto la 16esima puntata de L’Isola dei Famosi - il_Case : Ascolti TV | Venerdì 13 maggio 2022. All’Isola bastano 2,3 milioni (19%) per battere The Band (2 mln – 13.3%), Croz… -