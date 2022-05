Alberto Matano copia Barbara D’Urso? Il video prova tutto

(Di sabato 14 maggio 2022)come? Ilnon lascia dubbi: il conduttore sembra “citare” proprio la sua competitor. Il conduttore de La Vita in diretta continua a mietere successo con il suo show, sopratin questa settimana dedicata all’Eurovision che sta destando, come sempre, grande curiosità.quest’anno sembra aver vinto la competizione con Pomeriggio Cinque, il programma dellache da anni si scontra contro il suo. I due si sono sempre avvicinati molto in termini di ascolti ma, quest’anno, sembra cheabbia più volte superatocon percentuali da record. In particolare negli ultimi giorni la differenza nel numero di ascoltatori si è fatta più consistente. La ...

Advertising

news_mondo_h24 : Alberto Matano: chi è il giornalista e conduttore de La vita in diretta - zazoomblog : Alberto Matano dichiarazione pesante su Salvo Sottile: “Per me lui è un …”? - #Alberto #Matano #dichiarazione - zazoomblog : Alberto Matano ecco spuntare la sua anima gemella: ecco chi è - #Alberto #Matano #spuntare #anima - Gpzap2 : ...Matano è un bonazzo spaziale Diaco una cessa... -

lo conosciamo tutti per essere un not o conduttore, il quale da diverso tempo ormai è il conduttore de La vita in diretta. Il primo anno ha condotto la trasmissione Rai insieme a ...La vita in diretta,i l noto conduttore televisivo sembra che nel corso di una puntata sia stato zittito dal suo ospite. I due si sarebbero confrontanti proprio su un argomento attualmente piuttosto caldo. ...Chi è il conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano, giornalista, conduttore e autore televisivo tra i più amati. Uno dei volti più conosciuti nelle televisioni italiano è quello di Alberto ...Alberto Matano lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore, il quale da diverso tempo ormai è il conduttore de La vita in diretta. Il primo anno ha ...