VALORANT | Optic Gaming ha un nuovo assistente allenatore | ufficiale Jovanni “Jovi” Vera

Leggi su esports247

(Di venerdì 13 maggio 2022) L’organizzazione nordamericanaha aggiuntoallo staff tecnico del suo roster didopo la vittoria della squadra al VCT Masters. Come riportato dal sito Dot Esports,ricoprirà il ruolo didopo aver assistito a distanza al successo del team nel torneo, mentre il capoChet Singh ha viaggiato con la squadra a Reykjavík, in Islanda.ha vinto il VCT Masters dopo una netta vittoria per 3-0 sulla squadra brasiliana LOUD nelle Finals.è stato il capodi 100 Thieves per due mesi, ma lo scorso marzo si è separato dall’organizzazione, venendo sostituito dall’ex professionista di ...