Under 21, i convocati del Ct Nicolato per lo stage di Tirrenia (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Ct dell’Italia Under 21, Paolo Nicolato, ha diramato la lista dei convocati per lo stage a Tirrenia Il Ct dell’Italia Under 21, Paolo Nicolato, ha diramato la lista dei convocati per lo stage a Tirrenia dal 17 al 20 maggio. Presenti solo i dodici giocatori che hanno già concluso il loro campionato. Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Lecce), Stefano Turati (Reggina); Difensori: Simone Canestrelli (Crotone), Caleb Okoli (Cremonese), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo); Centrocampisti: Alessandro Cortinovis (Reggina), Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Cremonese), Gianluca Gaetano (Cremonese), Tommaso Milanese (Alessandria); Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Pordenone). L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Ct dell’Italia21, Paolo, ha diramato la lista deiper loIl Ct dell’Italia21, Paolo, ha diramato la lista deiper lodal 17 al 20 maggio. Presenti solo i dodici giocatori che hanno già concluso il loro campionato. Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Lecce), Stefano Turati (Reggina); Difensori: Simone Canestrelli (Crotone), Caleb Okoli (Cremonese), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo); Centrocampisti: Alessandro Cortinovis (Reggina), Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Cremonese), Gianluca Gaetano (Cremonese), Tommaso Milanese (Alessandria); Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Pordenone). L'articolo ...

Advertising

CalcioNews24 : I convocati del Ct #Nicolato per lo stage di Tirrenia ?? - SSLazioOrg : RT @LazioC5: ???? Una bella notizia per il nostro settore giovanile e per la nostra Under 15, protagonista di una grande stagione. Christian… - LazioC5 : ???? Una bella notizia per il nostro settore giovanile e per la nostra Under 15, protagonista di una grande stagione.… - AndreaCJ28 : RT @JuventusFCYouth: #Under23 | I convocati per #RenateJuve ? - egidio_gialdini : I calciatori convocati dall'allenatore della JUVENTUS Under 23, Lamberto ZAULI, in vista del 1° play-off nazionale… -