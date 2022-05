Un giorno nella vita di Gianmarco Tamberi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 13 maggio 2022) Sotto al grande tavolo bianco della sala stampa del Palaindoor di Ancona, le caviglie nude dibalzavano all’occhio per la loro estrema sottigliezza. Poco più su le sue gambe, lunghissime, non facevano nulla per nascondere una velata tensione. Le teneva esageratamente divaricate, le piante dei piedi saldate a terra, in una postura padrona di sé che mi era sembrata il suo tentativo di impossessarsi in fretta di quel momento. Di sentirsi a proprio agio. Eppure l’espressione appena tirata del viso e l’incessante moto pendolare delle sue ginocchia, svelavano altro. Le prime parole della conferenza stampa – organizzata per presentare il vero avvio della sua prima stagione da campione olimpico di salto in alto – le avevano pronunciate suo padre e il suo allenatore, che sono poi la stessa persona. “Il fisico di...