Ultime Notizie – In Germania addestramento soldati Ucraina su sistemi artiglieria

Il ministero della Difesa tedesco ha annunciato di aver iniziato l'addestramento di militari ucraini all'uso del Panzerhaubitze 2000, un obice semovente da 155 mm. Lo rende noto la delegazione tedesca presso la Nato spiegando che, in coordinamento con l'Olanda, verranno consegnati all'Ucraina 12 sistemi militari di questo tipo. "Stiamo anche rafforzando il fianco orientale della Nato", si legge su Twitter. Martedì fonti del governo di Berlino avevano riferito che oltre 60 soldati ucraini erano arrivati in Germania per essere addestrati all'uso dei sistemi d'artiglieria tedeschi Panzerhaubitze 2000 per respingere l'invasione russa.

