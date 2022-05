Ucraina, Figc e Croce Rossa: in consegna materiale per emergenza (Di venerdì 13 maggio 2022) Sarà consegnato nelle prossime ore dalla Croce Rossa Italiana il materiale tecnico-sportivo e casual donato dalla Figc per l'emergenza Ucraina Leggi su golssip (Di venerdì 13 maggio 2022) Saràto nelle prossime ore dallaItaliana iltecnico-sportivo e casual donato dallaper l'

Advertising

glooit : Ucraina: Figc e Croce Rossa, in consegna materiale per emergenza leggi su Gloo - michelespione90 : RT @FIGC: FIGC e @crocerossa: in consegna il materiale per l’Emergenza Ucraina - RobertaFazio7 : RT @FIGC: FIGC e @crocerossa: in consegna il materiale per l’Emergenza Ucraina - UgoBaroni : RT @FIGC: FIGC e @crocerossa: in consegna il materiale per l’Emergenza Ucraina - De_Sand88 : RT @FIGC: FIGC e @crocerossa: in consegna il materiale per l’Emergenza Ucraina -