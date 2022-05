Tiro a volo, Coppa del Mondo Juniores Suhl 2022: i risultati delle gare a squadre di trap. (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo le gare individuali di ieri, il Tiro a volo ha visto disputarsi oggi, nell’agenda relativa alla tappa della Coppa del Mondo Juniores 2022 di Suhl, i contest a squadre di trap, tanto al maschile quanto al femminile. Andiamo a vedere come sono andate le cose sulle pedane tedesche. trap femminile Juniores Risuona l’inno di Mameli, grazie al trio Marika Pattera-Sofia Littame-Sofia Gori che nella finalissima non concede chance all’India (Rajak-Tripathi-Haris) battendola 4-0, per un successo che fa capire quanto il comparto sia brillante. Terzo gradino del podio all’Australia (Jones-Bretag-Dean), che ha battuto 6-4 gli Stati Uniti (Krieger-High-Phillips). trap maschile ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo leindividuali di ieri, ilha visto disputarsi oggi, nell’agenda relativa alla tappa delladeldi, i contest adi, tanto al maschile quanto al femminile. Andiamo a vedere come sono andate le cose sulle pedane tedesche.femminileRisuona l’inno di Mameli, grazie al trio Marika Pattera-Sofia Littame-Sofia Gori che nella finalissima non concede chance all’India (Rajak-Tripathi-Haris) battendola 4-0, per un successo che fa capire quanto il comparto sia brillante. Terzo gradino del podio all’Australia (Jones-Bretag-Dean), che ha battuto 6-4 gli Stati Uniti (Krieger-High-Phillips).maschile ...

