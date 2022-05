The Band quarta puntata: ospiti e anticipazioni 13 maggio 2022 (Di venerdì 13 maggio 2022) THE Band quarta puntata. Venerdì 13 maggio 2022 arriva su Rai 1 in prima serata The Band, il nuovo show condotto da Carlo Conti. Ecco di seguito le anticipazioni, concorrenti e giuria. DOVE VEDERE LE PUNTATE La quarta puntata di ‘The Band’, il nuovo talent di Rai 1, prodotto in collaborazione con Palomar Entertainment, andrà in onda venerdì 13 maggio. Come sempre, alla conduzione ci sarà Carlo Conti, accompagnato dalla super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. Si tratta del penultimo appuntamento con il talent in vista della finalissima del 20 maggio. E dunque i punti in palio in quest’occasione varranno ancora di più per gli 8 gruppi in gara. ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) THE. Venerdì 13arriva su Rai 1 in prima serata The, il nuovo show condotto da Carlo Conti. Ecco di seguito le, concorrenti e giuria. DOVE VEDERE LE PUNTATE Ladi ‘The’, il nuovo talent di Rai 1, prodotto in collaborazione con Palomar Entertainment, andrà in onda venerdì 13. Come sempre, alla conduzione ci sarà Carlo Conti, accompagnato dalla super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. Si tratta del penultimo appuntamento con il talent in vista della finalissima del 20. E dunque i punti in palio in quest’occasione varranno ancora di più per gli 8 gruppi in gara. ...

