STAGE AZZURRO CON L’UNDER 21 PER NICOLÒ CAMBIAGHI (Di venerdì 13 maggio 2022) Nuova tappa nel percorso AZZURRO di NICOLÒ CAMBIAGHI. Dopo la convocazione di marzo per il doppio impegno di qualificazione agli Europei Under 21 – condita dall’esordio nell’1 a 0 contro la Bosnia – l’attaccante classe 2000 è stato selezionato dal commissario tecnico Paolo Nicolato per lo STAGE in programma da martedì 17 a venerdì 20 maggio al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Lo STAGE sarà utile al ct per la preparazione delle ultime tre gare del girone: il 6 giugno contro il Lussemburgo e il 9 giugno contro la Svezia (entrambe in trasferta), il 14 giugno contro la Repubblica d’Irlanda (in casa allo stadio Del Duca di Ascoli). Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di venerdì 13 maggio 2022) Nuova tappa nel percorsodi. Dopo la convocazione di marzo per il doppio impegno di qualificazione agli Europei Under 21 – condita dall’esordio nell’1 a 0 contro la Bosnia – l’attaccante classe 2000 è stato selezionato dal commissario tecnico Paolo Nicolato per loin programma da martedì 17 a venerdì 20 maggio al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Losarà utile al ct per la preparazione delle ultime tre gare del girone: il 6 giugno contro il Lussemburgo e il 9 giugno contro la Svezia (entrambe in trasferta), il 14 giugno contro la Repubblica d’Irlanda (in casa allo stadio Del Duca di Ascoli). Powered by WPeMatico

Advertising

udine20 : STAGE AZZURRO CON L’UNDER 21 PER NICOLÒ CAMBIAGHI - - Paroladeltifoso : Italia U21: un azzurro convocato per lo stage, ecco chi - PlayerManagemen : RT @PordenoneCalcio: Stage azzurro con la #Nazionale Under 21 per Nicolò #Cambiaghi ?? A Tirrenia dal 17 al 20 maggio come preparazione ag… - PordenoneFR : RT @PordenoneCalcio: Stage azzurro con la #Nazionale Under 21 per Nicolò #Cambiaghi ?? A Tirrenia dal 17 al 20 maggio come preparazione ag… - PordenoneCalcio : Stage azzurro con la #Nazionale Under 21 per Nicolò #Cambiaghi ?? A Tirrenia dal 17 al 20 maggio come preparazione… -