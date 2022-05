Sheffield | 34enne di Mesagne trovato morto in un parco | indagine per ipotesi di omicidio Polizia inglese

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il rinvenimento ieri all’alba in undi. Iloriginario dirisiedeva in Inghilterra. Il riconoscimento del corpo è avvenuto nelle scorse ore. I familiari sono stati avvisati. Rispetto alla prima comunicazione pubblica nel sito internet dellalocale non ci sono variazioni da quella affermazione “murder investigation”:per. Dal sito della South Yorkshire Police (immagine compresa): A murder investigation has been launched after the body of a man was found this morning (Thursday 12 May) in apark. We were called at about 5.05am by a member of the public to report that they had found the body of a man while walking in Manor Fields Park, off City Road. He is yet to be identified, and ...